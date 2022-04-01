中國與所羅門群島草簽安全協議　澳洲軍方：將被迫改變防務計劃

澳洲媒體稱中國和所羅門將簽署安全協議一事在澳洲引起不安。法媒引述澳國防軍聯合作戰參謀長比爾頓中將（Greg Bilton）3月31日稱，中國解放軍海軍在所羅門群島的任何駐紮都會影響澳洲的軍事行動考量，迫使該國改變防務計劃。



他說，如果中國海軍在所羅門群島部署軍艦，很明顯，他們離澳洲本土更近了，這將改變澳洲軍隊的常規行動方式，尤其是在空中和海上。

澳洲政府本週宣布的預算案中表示將撥款15億澳元，用於疏浚一條航運通道，在北領地建立一個碼頭和卸載設施。

中國外交部發言人汪文斌3月31日在例行記者會上稱，經中所雙方友好協商和兩國政府批准，3月30日，中國駐所羅門群島大使和所外交與外貿部常秘草簽中所雙邊安全合作框架協議。

他強調， 中所安全合作不針對任何第三方，與所同其他國家合作互不衝突，可對地區現有合作機制形成有益補充。太平洋島國是國際合作的大舞台，不是哪個國家的「後院」，更不是大國博弈的競技場。有關方面應客觀理性看待中所安全合作，停止發表不負責任的言論。挑撥、阻撓和破壞中國同島國友好關係的圖謀不得人心，也不會得逞。