王毅晤伊朗外長　批評美國制裁損己又達不到目的

中新社安徽屯溪4月1日電 中國國務委員兼外長王毅3月31日在安徽屯溪會見來華出席第三次阿富汗鄰國外長會的伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）。



王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中伊關係保持強勁發展勢頭。中方支持伊方維護國家主權和民族尊嚴，捍衛自身合法權益，相信伊方也將堅定支持中方維護核心利益。作為全面戰略夥伴，中方致力於深化兩國各領域合作，願共同打造更多合作成果，造福兩國人民。

阿卜杜拉希揚祝賀中方成功舉辦阿富汗問題系列會議，表示伊中傳統友誼深厚，合作內涵豐富。兩國元首重要共識為雙邊關係發展注入強勁動力。無論形勢如何變化，伊方堅定致力於發展伊中關係，堅定支持中方正義立場。伊方願拓展兩國油氣合作，作中方可靠的能源夥伴，並同中方加強互聯互通、三方合作和教育交流。

雙方同意加強反恐安全合作。王毅強調，要對「東伊運」等恐怖極端勢力借阿富汗局勢生亂生事保持高度警惕，採取有效措施，維護共同利益。

雙方就區域合作交換意見。王毅表示，中方支持伊方改善和發展同鄰國關係，通過對話化解分歧。阿卜杜拉希揚讚賞中方發揮的建設性作用，表示伊願同地區國家保持對話。

雙方同意共同抵制單邊制裁。王毅強調，美方已成為單邊制裁「專業戶」，違反國際關係基本準則，實際上自毀信譽，也使自身利益受損。制裁達不到目的，反而促使受制裁的國家增強韌性，最終更強勁發展起來。

雙方還就伊核全面協議恢復履約談判交換了意見。