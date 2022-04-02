俄外長：同中國和印度本幣結算的趨勢將會加強

正出訪印度的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergeĭ Lavrov）周五（1日）表示，與中國及印度以本國貨幣結算的趨勢將會加強，這在當前形勢下是理所當然的。



塔斯社報道，拉夫羅夫與印度外交部長蘇傑生會談結束後向記者表示，「有關俄印兩國金融交易中使用盧布和盧比的事宜，不要忘了，多年我們已同中國和印度開始推動放棄美元、更多的轉向使用本國貨幣。」

聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）於同日較早時間，在Telegram上發文稱，俄羅斯將只向友好國家供應糧食和農產品，按議定的比例以盧布和該國貨幣結算。「我們將只向我們的朋友（幸運的是我們有很多朋友，他們不在歐洲，也不在北美）供應糧食和農產品。我們出售時將按商定的比例以盧布和他們的貨幣結算。」

梅德韋傑夫形容，俄羅斯的糧食是「無聲卻強大的武器」，農產品出口正超過真正的武器。「如果有人不知道或者忘了，那麼需要提醒的是，我國的農產品出口在超過真正的武器出口，去年為370多億美元。」現在，俄羅斯是最大的糧食生產國，強調自2014年起已再沒向「不友好的國家」購買食品及農產品，但俄方還是可擴大禁止進口清單。