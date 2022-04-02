俄方指烏軍空襲俄羅斯境內　引發油庫大火

俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）周五油庫發生大火，冒出熊熊烈火及濃煙，克里姆林宮指火警由烏軍直升機空襲引起，並指襲擊未為和談創造「舒適的條件」。



一名俄羅斯官員說，烏克蘭攻擊直升機在黎明前對俄羅斯領土進行了低空突襲，避開了防空系統，並向油庫發砲。俄羅斯國防部表示，兩架烏克蘭Mi-24直升機發動襲擊，但指該設施並非向俄國軍方供應燃料。

俄羅斯國營媒體RIA Novosti 發布的安全攝像機鏡頭，似乎顯示有幾枚導彈射向倉庫並引發爆炸。

別爾哥羅德靠近烏克蘭與俄羅斯的邊界，位於烏克蘭第二大城市哈爾科夫以北。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）未承認或否認烏軍涉及襲擊：「我不能僅僅因為我不掌握所有軍事信息就證實或拒絕烏克蘭參與此事。」但其後，烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）否認襲擊為烏方所為。

克里姆林宮指襲擊未為和談創造「舒適的條件」。雙方代表原定於周五（4月1日）重啟和談。

早前，烏克蘭曾派出直升機行動，試圖突破馬里烏波爾周圍的俄羅斯防空系統。兩架直升機試圖到當地撤離亞速營（Azov battalion）軍人，但其中一架直升機遭「頓涅茲克共和國」成員發射美製毒刺導彈擊落，第二架同樣受導彈波及墜毀。