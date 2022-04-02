俄羅斯外長：已與印度實行新貨幣貿易支付機制

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4月1日訪印期間表示，俄印兩國已經實施盧布-盧比貿易支付機制，並將進一步加強這一支付系統，加大力度擺脱以美元為基礎的支付系統。



據印度《經濟時報》4月1日報道，俄羅斯外長拉夫羅夫在與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談後不久表示，俄羅斯正在探索如何繞過與盟友和夥伴進行雙邊貿易的障礙。

拉夫羅夫稱，與印度貿易的盧比-盧布支付系統早些時候已經到位，並且可以進一步加強。「越來越多的交易將使用本國貨幣並繞過以美元為基礎的系統進行」，他對一個特定的記者小組表示。

當被問及印度購買打折俄羅斯石油的計劃時，拉夫羅夫稱，莫斯科準備提供新德里想要購買的任何東西。

拉夫羅夫還稱讚印度在烏克蘭危機上的立場，稱印度奉行獨立的外交政策。他表示，俄羅斯致力於繼續與印度在國防領域開展合作。

根據印度外交部4月1日發表的聲明，印俄兩國外長在會談中討論了烏克蘭局勢。拉夫羅夫從俄羅斯的角度向印方介紹了俄烏談判等情況，蘇傑生則強調了結束敵對行動的重要性。

當天早些時候，印度總理莫迪（Narendra Modi）會見了拉夫羅夫。莫迪呼籲儘早停止在烏克蘭的暴力，並表示印度願意為解決衝突致力和平做出努力。

拉夫羅夫於3月31日晚抵達新德里，對印度進行了為期兩天的訪問。在拉夫羅夫訪印的前一天，美國副國家安全顧問達利普・辛格（Daleep Singh）訪問了印度。

當談到印度可能從俄羅斯購買打折石油的問題時，辛格警告說，任何試圖「規避或利用」美國對莫斯科制裁的國家將承擔後果。他說，華盛頓不希望看到印度快速推進從俄羅斯進口能源和其他大宗商品的進程。

據彭博社報道，俄羅斯正在以俄烏衝突前的優惠價向印度提供其旗艦產品——烏拉爾級石油。俄羅斯希望印度從2022年起簽訂一單1,500萬桶原油的購買合同。

根據白宮發布的聲明，辛格與印度同行就俄烏戰爭造成的不穩定經濟影響進行了磋商，同時就美國對俄羅斯實施制裁的目標和機制以及在解決全球糧食不安全和全球能源價格方面的合作方式進行了磋商。

聲明稱，辛格和他的印度同行們還推進了正在進行的關於制定印度-太平洋經濟框架的討論。