俄天然氣公司退出在德業務　德國或擬將Gazprom PAO子公司國有化

俄國能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom PAO）發表聲明稱，該公司將退出在德國的業務。據德國媒體此前透露，為防止能源供應中斷，德國經濟部正在考慮將俄氣在德國的子公司國有化。



據英國路透社4月1日報道，俄國能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司4月1日發布聲明稱，因為德國政府拒絕用盧布支付天然氣訂單，該公司將退出在德國的業務。

聲明指出，俄氣將終止柏林的子公司業務，涉及的業務範圍包括儲存和交易天然氣能源，在德國和捷克運營加油站網絡等。

據英媒報道，最近幾個月來，由於俄烏局勢引發的能源危機，俄氣一直受到歐盟監管機構的關注。本周有消息稱，俄氣在德國的辦公室已被歐盟反壟斷機構突擊檢查。

目前尚不清楚俄氣的撤離將如何影響俄羅斯對德國的天然氣供應。英媒引述牛津大學能源研究所的一位高級研究員表示，預計此舉不會對俄羅斯根據長期合同交付的天然氣產生任何影響。

德國一位了解俄羅斯天然氣業務的市場人士也同意上述評估。他說，主要影響將是天然氣儲存，因為德國天然氣工業股份公司的子公司Astora在德國和奧地利擁有總容量為60億立方米的設施。

該消息人士說，目前還不清楚德國政府是否想介入並授權某人管理這些設施，以達到預期的填充水平，以及這是否會引發俄氣的法律訴訟。

在俄烏衝突升級的背景下，德國政府暫時停止北溪2號天然氣管道項目的審批程序。（AP）

當地時間3月31日，《德國商報》（Handelsblatt）援引德國政府的知情人士透露，德國經濟部正在考慮將俄氣和俄羅斯石油公司（Rosneft）的德國子公司國有化，以防止其國內的能源供應中斷。

報道稱，如果這些重要的能源公司倒閉或者陷入資金困境，將其國有化後有利於德國管控，防止發生大規模停電。

克里姆林宮4月1日表示，任何此類舉動都是對國際法的違反。

3月31日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，要求德國等歐洲國家開設盧布賬户用於支付天然氣費用，否則線路可能被切斷。

德國、法國等多數歐洲國家都拒絕接受俄羅斯提出的以盧布支付天然氣供應的要求。

莫斯科方面4月1日表示，不會立即關閉對歐洲的天然氣出口，原因是4月份的交貨付款將在4月下旬和5月到來，該消息令居高不下的天然氣價格出現部分回落。