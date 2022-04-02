最新衛星圖片顯示：俄軍已從烏克蘭基輔市郊主要機場撤離

最新衛星圖片顯示，俄羅斯軍隊已從烏克蘭首都基輔郊外的主要機場撤離。分析稱，這是俄軍在基輔周邊攻勢減弱的跡象。



據美國有線新聞網絡（CNN）4月1日報道，最新衛星圖像顯示，俄羅斯軍隊已經從距離烏克蘭首都基輔西北18英里的霍斯托梅爾（Hostomel）的安東諾夫機場（Antonov Airport）撤離。

美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）3月31日拍攝的照片顯示俄軍撤離的消息，證實了美國國防部一名官員早些時候提供的訊息，該官員稱，他們認為俄羅斯軍隊可能已撤離了安東諾夫機場。

2022年3月31日，美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）拍攝到烏克蘭霍斯托梅爾安東諾夫機場的概況，此前部署在安東諾夫機場內外的俄羅斯軍隊大多已撤離。（AP）

此前拍攝的衛星圖像顯示，俄羅斯人在安東諾夫機場挖掘了數周後，在軍用車輛和炮兵陣地周圍修建了保護性的土製護堤。不過現在那裏只剩下護堤了。

攻佔安東諾夫機場被認為是俄羅斯在俄烏戰爭的第一天，即2月24日取得的第一個重大勝利。

CNN稱，俄羅斯軍隊撤離安東諾夫機場，是俄羅斯在烏克蘭首都基輔周圍的軍事攻勢逐漸減弱的又一個例子。

2022年3月31日，在烏克蘭霍斯托梅爾市安東諾夫機場附近，由美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）提供的衛星圖像顯示，俄羅斯軍隊早些時候部署的護堤已經清空。（AP）

當地時間3月29日，第五輪俄烏談判第一天的會談結束。俄羅斯方面在談判中承諾，將大幅削減其在烏克蘭首都基輔和北部城市切爾尼維夫附近的軍事行動。

美國總統拜登（Joe Biden）回應稱「觀其行」。美國國防部認為，俄軍是在進行重新部署，而不是真正撤走，」這並不意味着（俄軍）對基輔的威脅已經結束」。