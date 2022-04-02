俄羅斯小麥出口明顯反彈　3月按年增60%

據財聯社4月2日報道，俄羅斯3月份的小麥出口量按年增加了約60%，較俄烏衝突爆發初期出現了明顯的反彈。



據俄羅斯農業諮詢公司ProZerno的數據，該國3月出口了大約170萬噸小麥。相比之下，2021年3月的出口量僅為110萬噸，不過3月銷量受到了政府糧食出口稅調整的抑制，當月的出口量仍然只有2020年同期的一半左右。

俄羅斯和烏克蘭加起來約佔全球糧食貿易的四分之一。分析人士和數據提供商表示，在俄烏衝突2月爆發後，俄羅斯的出口立即放緩，但此後又出現了反彈。

不過，烏克蘭的糧食出口目前仍不温不火，這使得全球小麥和葵花籽油等農作物的價格保持在高位，並引發了人們對中東和北非等主要進口地區糧食供應的日益擔憂。

俄羅斯農業分析機構SovEcon在一份電子郵件中表示，由於圍繞支付和通過黑海船隻安全問題的挑戰「大部分」得到了解決，3月下半月，俄羅斯出口快速增長。其中一些小麥將流向那些通常從烏克蘭進口的國家。

俄烏衝突切斷了烏克蘭的主要出口通道港口。雖然烏克蘭正試圖通過鐵路出口，但這可能只適用於小批量出口。

3月初，俄羅斯總統普京下令限制來自「不友好」國家的外國公司的融資，這給一些出口商帶來了問題。不過，該項命令的後續修訂使得融資手續更加順暢。

農作物數據公司Agflow的數據顯示，俄羅斯3月主要農產品（除小麥外，還包括玉米、大麥和葵花籽油）的總出口量約為250萬噸，按年增長15%。

上述農產品的主要的目的地是土耳其、埃及、伊朗和利比亞。Agflow首席執行官Nabil Mseddi表示，這些國家主要是俄羅斯的傳統客户，但也有一些農產品銷往了以色列，而以色列經常從烏克蘭進口。

根據ProZerno的數據，RIF貿易公司在3月俄羅斯出口排名中高居榜首，外國貿易商Viterra的出口量位居第二。儘管如此，俄羅斯穀物出口聯盟（Russia 『s Grain Export Union）上周表示，與前幾季相比，新合同「微不足道」。

SovEcon還預計，除非宣布更多的貿易限制，俄羅斯應該可以完成為收穫季後半期設定的800萬噸的小麥出口配額。