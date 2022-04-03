繞過歐美制裁　俄外長：俄、印本國貨幣支付機制已經使用

俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergey Lavrov）當地時間周五（4月1日）表示，俄羅斯已經開始與印度以及其他友好國家以本國貨幣進行貿易，以繞過西方制裁造成的「障礙」。

財聯社4月2日報道，他還表示，已準備好滿足印度對石油、軍事裝備和其他商品的需求。

拉夫羅夫4月1日結束了為期兩天的印度訪問。他是在與印度外長蘇傑生（S.Jaishankar）舉行廣泛會談後發表上述評論的，會談內容涉及烏克蘭危機對印俄關係的影響，以及兩國在貿易、投資和國防等多個領域繼續合作的方式。

在俄外長髮表這番講話前，美國已經警告稱，試圖規避美國對俄禁令的國家將面臨後果。美國副國家安全顧問達利普·辛格（Daleep Singh）3月30日表示，美國不想看到印度「加速」進口受制裁的俄羅斯能源和大宗商品。

本周早些時候，據知情人士透露，印度政府正在考慮俄羅斯提出的一項建議，即使用俄羅斯央行開發的SPFS系統進行雙邊支付，可能在俄外長訪印期間進行討論。

本國貨幣支付機制已開始使用

當被問及在與蘇傑生的會談中是否討論了建立一個盧布-盧比支付系統時，拉夫羅夫表示，多年前與印度和中國等國的貿易就開始使用這樣的安排，而現在這一支付系統將得到加強。

「我記得，許多年前，我們在與印度、中國以及許多其他國家的關係中，就開始從使用美元和歐元轉向越來越多地使用本國貨幣。在目前的情況下，我相信這一趨勢將會加強，這是自然而明顯的，」他稱。

「我們不想依賴一個隨時會關閉的系統，我們也不想依賴一個主人可以在一夜之間偷走你的錢的系統。」拉夫羅夫表示。「我毫不懷疑，會找到一種方法，繞過西方非法單邊制裁造成的人為障礙。」

據了解，印度曾在很小的範圍內與俄羅斯嘗試過盧比-盧布支付機制，用於茶葉等少數項目，不過從來沒有大規模的商業應用。

當被問及印度從俄羅斯購買更多原油是否被討論時，拉夫羅夫表示，「我們將準備向印度供應任何其想要購買的商品。」

據媒體援引知情人士報道，俄羅斯方面正提出以比俄烏軍事衝突前折扣高達每桶35美元的價格，向印度提供其旗艦烏拉爾品級原油，以吸引印度購買更多貨物。俄方希望印度從今年起簽訂一單1,500萬桶原油的購買合同。