匈牙利今舉行大選　反對派候選人大打「俄烏牌」

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續之際，匈牙利大選4月3日舉行，6個反對黨聯手推出單一候選人馬爾基佐伊（Peter Marki-Zay）挑戰爭取連任的總理歐爾班（Viktor Orban）。



歐爾班2日接受《匈牙利民族報》 （Magyar Nemzet）採訪時把這次選舉形容為和平與戰爭之間的選擇，稱民眾明白這次選舉是戰爭與和平之間的決定，是捲入烏克蘭戰爭還是置身事外的決定。

他補充道，匈牙利人也在盡其所能幫助烏克蘭人，又批評馬爾基佐伊企圖把匈牙利捲入烏克蘭戰爭。

匈牙利大選：圖為4月3日，匈牙利首都布達佩斯的民眾排隊投票。（AP）

馬爾基佐伊則認為，為了實現和平，匈牙利必須制止俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的行為，批評歐爾班「仍為普京的利益服務」。

《印度斯坦時報》報道大多民調顯示，歐爾班有望獲勝，但選情異常緊湊。

該報稱，鄰國塞爾維亞（Serbia）總統武契奇（Aleksandar Vucic）有望更輕鬆地取得勝利。塞爾維亞3日也舉行總統選舉和國會選舉。

控匈牙利歐爾班政府被指立場親俄，故此是次投票也被視為選民與對他在俄烏戰爭取態的公投。

匈牙利總歐爾班3月25日以「違反國家利益」為由拒絕支持烏克蘭，此舉他亦拒絕制裁俄羅斯，停止進口俄羅斯原油及天然氣。他稱國家不支持俄羅斯入侵烏克蘭，但該國不能自自我毀滅的方式介伸援烏克蘭。

匈牙利政府新聞辦公室主任拜爾陶隆透露，85%的匈牙利家庭使用天然氣供暖，匈牙利64%的原油進口來自俄羅斯。