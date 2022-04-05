德國法國驅逐俄羅斯外交官　俄方稱將有對等回應

烏克蘭局勢持續惡化，德國和法國決定驅逐數十名俄羅斯外交人員，俄羅斯回應稱，將做出對等回應。



德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）4月4日在社交媒體宣布40名俄羅斯外交官為不受歡迎的人，已通報俄駐德大使，並承諾與德國的夥伴國協商進一步對俄羅斯的舉措。

貝爾伯克說，德國將進一步收緊現有對俄制裁措施，加大對烏克蘭武裝部隊的支持力度。

據德國媒體報道，德方宣布40名俄外交人員為「不受歡迎的人」，並要求他們5天內離境。

法國《巴黎人報》報道，法方決定驅逐35名俄外交人員，這是自烏克蘭戰爭開始以來，法國首次決定「驅逐許多具有外交身份的俄羅斯在法的工作人員」。

法國外交部4月4日發表聲明說，法方決定驅逐一些俄羅斯外交人員，這些人員的活動「違反了法國安全利益」。

俄羅斯駐德國大使館4日發表聲明，證實德方宣布40名俄外交人員為「不受歡迎的人」。

聲明說，俄方外交人員被無故減少，此舉正在縮小俄德之間對話的空間，進一步惡化兩國關係。

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃回應稱，俄羅斯將對德國宣布40名俄羅斯外交官為不受歡迎的人一事做出回應。扎哈羅娃說：「我們將回應德國政治機器的這種惡意行為。」

俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交媒體上發文稱，俄羅斯將對等回應系列歐洲國家對俄外交人員的驅逐。他強調說，驅逐俄外交人員的行為是持續對俄施壓的表現，「什麼也改變不了」。