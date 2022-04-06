烏克蘭局勢｜澤連斯基指控俄軍「虐殺取樂」　俄羅斯否認殺害平民

烏克蘭首都基輔郊外布查鎮（Bucha）發生的平民疑遭虐殺事件引發國際關注，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國安理會發表講話時，指控俄軍「虐殺取樂」，又指「婦女在孩子面前遭強姦殺害」。俄方則強調俄軍沒有殺害平民，指有關照片和影像是基輔政權的「作品」。



據美國有線電視新聞網（CNN）報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月5日指責俄羅斯軍隊不加選擇地任意殺害平民，「只是為了取樂」。

此前一天，澤連斯基4日訪問了基輔郊區的布查。這是自2月24日俄羅斯在烏克蘭展開特別軍事行動以來，據報道澤連斯基第一次來到基輔城外。

澤連斯基在5日的講話中，指布查鎮有些家庭全體被殺，有人被割喉，還有婦女在孩子面前被強姦和殺害等。

2022年4月5日，烏克蘭基輔郊區布查的一處墓地，數十具屍體等待下葬。（AP）

澤連斯基猛烈批評稱，俄羅斯的行動與恐怖組織的行動沒有什麼不同，不同的是俄羅斯是聯合國安理會常任理事國。

在布查鎮，人權組織發現了散布在街道上和地下室裏的屍體。 衛星圖像顯示，一些屍體至少從3月18日開始就在那裏出現。

澤連斯基說：「當婦女們在門外試圖打電話時，就被開槍打死……他們殺死了很多個家庭的所有人，包括成年人和兒童，並試圖焚燒屍體。」。

2022年4月5日，烏克蘭基輔郊區布查一所房子的院子裏，一名婦女站在三名遇害者屍體的旁邊。（AP）

俄方：基輔政權「作品」

俄羅斯國防部則指，俄軍控制布查鎮期間，沒有一名平民因暴力受傷，又指俄部隊早在3月30日俄烏新一輪和談的第二天就完全撤離布查鎮，質疑烏克蘭安全人員和電視台工作人員在抵達後的第四天才出現所謂犯罪證據，並質疑基輔公布照片上的屍體沒有屍斑，傷口沒有血跡，主張有關照片和影像片段是基輔政權為西方傳媒製作的「又一作品」。

中國：必須查清

中國對布查事件的態度也引發關注。聯合國安理會4月5日就烏克蘭局勢舉行公開會，中國常駐聯合國代表張軍在會上闡述中方關於當前烏克蘭局勢的立場主張，強調推動烏克蘭局勢降級，儘早停火止戰，是國際社會的迫切期待，也是中方的強烈願望。

張軍表示，根據國際人道法，平民在武裝衝突中應免遭任何形式的暴力，針對平民的襲擊不可接受，也不應該發生，有關布查市平民死亡的報道和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清，任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。