烏克蘭局勢｜拜登：布查鎮的慘劇完全是主要戰爭罪行

美國總統拜登（Joe Biden）4月6日表示，烏克蘭布查鎮（Bucha）所發生的暴行完全是戰爭罪行，並預計當地的戰事可能持續一段時間。



天空新聞（Sky News） 報道，拜登在華盛頓一個活動上發言，指布查鎮的平民遭冷血形式處決，遺體被埋在亂葬崗。他形容全世界目睹這種殘酷和毫無人道的情況，指這些行為根本是主要戰爭罪行。

拜登表示，負責任的國家需要團結向涉事者問責，美國亦會與盟友和夥伴一同增加俄羅斯的經濟成本，加強總統普京（Vladimir Putin）的痛苦及進一步提升俄羅斯的經濟孤立。

他估計西方國家的制裁措施將導致俄羅斯今年的GDP以雙位數字下降，而一年的經濟制裁很大機會抹去俄羅斯過去15年的經濟得益。拜登指，他準備簽署行政命令，禁止美國在俄羅斯的新投資，並感謝烏克蘭民眾的奮勇作戰，令俄羅斯無法達成原本的作戰目標。

拜登稱俄羅斯希望奪取烏克蘭首都基輔（Kyiv），推翻當地民主及民選政府，但至今基輔及烏克蘭政府仍然屹立不倒。他認為烏克蘭的戰爭仍需一段時間才結束，但美國會繼續支持烏克蘭及當地民眾爭取自由。

另外美國有線新聞網絡（CNN）引述一名華府官員指，情報部門正分析資料，預計可以找出涉嫌在布查鎮進行暴行的俄軍部隊，並分析事件是否在俄軍部隊調動時發生。