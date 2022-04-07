王毅與以色列外長通電話　就以巴及烏克蘭局勢交換意見

國務委員兼外長王毅，在4月6日與以象列候任總理、外長拉皮德（Yair Lapid）通電話。雙方就巴勒斯坦及烏克蘭問題交換意見。



外交部４月６日發表聲明，拉皮德表示以色列視中國為朋友，建交以來始終奉行一個中國政策，這一立場從未改變，並已成為對華關系的重要基礎。以方期待同中方保持密切高層往來，深化各領域合作。

王毅歡迎以方堅持一個中國政策，理解中方維護自身核心利益的正當主張，相信以方將繼續支持中方維護主權、安全和發展利益的努力。中方願同以方一道，充分發揮雙方經濟互補優勢，推動雙邊關係發展。

雙方就巴勒斯坦問題交換意見。王毅表示，中方樂見以方與地區國家建立並發展正常友好關系，又指以巴和談長期停滯不前，不符合各方利益，巴勒斯坦同樣擁有獨立建國的正當權利。中方支持以巴雙方以兩國方案為基礎盡快恢復和談，希望阿拉伯和猶太兩大民族能和睦共處。

雙方亦就烏克蘭問題交換意見，王毅介紹了中方的原則立場，表示各方都希望實現停火，但要停火就不能再火上加油。對話和談判應是各方共同支持的正確方向。

另外，雙方一致同意加快推進商簽自貿協定，為全球經濟復甦傳遞積極信號。