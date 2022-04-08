全度妍拍攝Netflix新片《Kill福順》　頭部有撕裂傷需縫針

現年49歲「康城影后」全度妍（又名全道嬿）近期正在參與Netflix原創新片《Kill福順》的拍攝，韓媒edaily在4月7日獨家報道，她拍片時頭部受傷，劇組隨之中止拍攝。她受傷的部份需縫上數針。



全度妍所屬經理人公司Management SOOP在4月7日向媒體表示，「事件發生後，全度妍在現場接受急救，再被送往醫院接受治療以及詳細診斷。」經理人公司繼續說：「（她）沒有發現異常，我們已調整拍攝時間表，以確保演員的身心穩定。」

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全度妍在《Kill福順》中飾演「福順」，有着傳奇殺手及單親媽媽的雙重身份。她在與公司續約前捲入一場不可避免的對峙。

此片應有不少武打場面，未知她是否因此發生意外。有關人士稱，所幸她傷勢並非太嚴重，但在意外發生的一刻，在場人士全都嚇一跳。

她休息數天，兩天前返回片場，團隊也持續拍攝。

《殺手福順》由電影《不汗黨：壞傢伙們的世界》（불한당：나쁜놈들의세상；The Merciless）導演卞成賢執導。這是全度妍是三度與影帝薛耿求合作。《殺手福順》有望在年內於Netflix開播。