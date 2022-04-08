疫情｜福奇料未來幾週美國病例數字上升　今秋或激增

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）認為，未來幾週內美國的新冠（Covid-19）確診病例將會增加，而且很有可能在秋天出現新一波病例激增。



據美國有線新聞網絡（CNN）4月7日報道，福奇表示，近期，隨着奧密克戎（Omicron）BA.2亞型毒株蔓延，英國新增病例激增，而美國通常會跟隨在英國等國家之後。

福奇指出，英國之所以出現病例激增，除了許多口罩規定和室內環境限制的撤回外，免疫力也在減弱。而這些情況在美國也存在。

「所以，如果我們看到病例上升，我不會感到驚訝。這種上升是否會在病例增多的情況下激增，很難預測」，福奇說。

「我認為，隨着秋季天氣變冷，我們應該會看到美國的確診病例增加」，他補充說，「這就是為什麼美國FDA及其諮詢委員會正在開會制定應對戰略，而美國國家衞生研究院（NIH）也在研究確定應對措施」。

據美媒此前報道，隨着奧密克戎BA.2亞型毒株蔓延，全美新冠發病率不斷上升，給美國多地也帶來不小壓力。

美國公共衛生和病毒專家預計，BA.2將引發全美範圍內的病例增加。由於當前正值春季，人們傾向於在户外活動，這也給各地疫情防控帶來不小困難。

一項新的研究報告顯示，美國人均預期壽命在2021年連續第二年下降——繼2020年下降近1.9歲之後，在2021年又下降了0.4歲。而根據美國疾病控制和預防中心的數據，在新冠疫情之前的10年中，美國的預期壽命平均每年變化不到0.1年。