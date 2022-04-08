烏克蘭｜俄羅斯稱若芬蘭瑞典加入北約　將採取措施回應

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，芬蘭和瑞典加入北約不會被視為對俄羅斯的「生存威脅」，但俄羅斯也將採取措施「重新平衡局勢」。



據英國路透社4月7日報道，俄羅斯總統發言人佩斯科夫7日表示，如果芬蘭和瑞典加入北約，那麼俄羅斯將不得不用自己的措施「重新平衡局勢」。

佩斯科夫對英國天空新聞表示，如果這兩個國家加入，「在確保我們的安全方面，我們將不得不使我們的西側軍隊更加精銳」。

不過他同時聲稱，俄羅斯不會將此舉視為一種「生存威脅」。此前俄方曾表示，若本國面臨「生存威脅」，不排除動用核武器的可能。

俄方一直表示，對烏克蘭發起「特別軍事行動」的目的之一是降低烏克蘭的軍事潛力，防止其成為北約攻擊的橋頭堡。但這卻促使芬蘭和瑞典這兩個北歐國家考慮加入美國主導的北約聯盟。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）此前表示，因俄烏衝突爆發，該國周圍安全環境發生變化，因此可考慮申請加入北約。不過她也表示，芬蘭必須必須謹慎做出決定，因為各種選擇都會產生後果。

瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）表示，瑞典不排除加入北約的可能。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）4月5日表示，如果瑞典和芬蘭決定申請加入北約，兩國將「受到歡迎」。