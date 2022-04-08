美英澳合作研發高超音速武器　中使館：奉勸摒棄冷戰思維

美英澳領導人近日發表聲明稱，三方重申對一個尊重人權、法治以及不受脅迫地和平解決爭端的國際體系的承諾，並將在「澳英美聯盟」（AUKUS）框架下研發高超音速武器。對此，中國予以回應。



中國駐英國大使館發言人4月8日表示，「近日，美英澳藉口烏克蘭危機，宣稱美英將向澳提供核動力潛艇、三國將合作開發高超音速武器等先進軍事技術，這進一步暴露了美英澳根深蒂固的冷戰思維，以及挑動集團對抗、製造衝突分裂的險惡用心，也進一步表明這個小集團將會嚴重衝擊國際核不擴散體系，加劇軍備競賽，損害亞太地區和平與穩定。中方對此表示堅決反對。所有亞太國家都應對此高度警惕。」

發言人稱，「三國在聲明中提及的『國際體系』只是它們擴充軍備、製造對抗的藉口。必須指出，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。美英澳沒有資格單方面定義國際秩序，更沒有資格把自己的標準強加於人。」

發言人強調，「中方捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移。我們奉勸美英澳尊重事實，認清大勢，摒棄冷戰思維，停止在破壞地區和平、穩定、合作的錯誤道路上越走越遠。」

美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）當天發表聯合聲明說，三國將在高超音速和反高超音速武器研發以及加強電子戰能力方面開展新的三邊合作，同時擴大訊息共享並深化國防創新合作。聲明還說，上述計劃將使三國於現有基礎上「深化在網絡能力、人工智能、量子技術和其他海底能力方面的合作」。