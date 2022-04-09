烏克蘭東部火車站導彈襲擊增至最少52死　俄再發聲明否認涉案

烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk）克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站4月8日遭導彈襲擊，已造成至少52人死亡。美國國防部匿名官員稱，俄軍使用短程導彈發動了此次襲擊。但俄國防部予以否認，指責是烏軍所為。



據美聯社報道，烏克蘭當局4月8日稱，烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克的火車站8日遭到導彈襲擊，已造成至少52人死亡，數十人受傷。

美國有線新聞網絡（CNN）援引烏克蘭官員4月8日發布的消息稱，克拉馬托爾斯克火車站遭導彈襲擊造成至少50人死亡，其中包括5名兒童。

襲擊發生地頓涅茨克地區軍事部門負責人基裏連科（Pavlo Kyrylenko）說，有98人受傷，其中有16名兒童、46名婦女和36名男子，已被送往當地醫院。

2022年4月8日，烏克蘭克拉馬托爾斯克，俄羅斯炮擊火車站後，烏克蘭軍人抬着一具屍體。 （AP）

此前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）8日說，此次導彈襲擊造成近300人受傷。

另據媒報道，美國國防部一名高級官員說，美國認為俄羅斯8日使用了一枚短程彈道導彈襲擊了烏克蘭東部的一個火車站。

這位不願透露姓名的美國國防部官員說，五角大樓認為俄羅斯軍隊在襲擊中使用了SS-21「聖甲蟲」（Scarab）導彈，但襲擊的動機尚不清楚。

當地時間4月8日晚，俄羅斯國防部再次就克拉馬托爾斯克火車站遇襲事件發表聲明。聲明表示，8日當天烏克蘭武裝部隊使用圓點-U戰術導彈襲擊了克拉馬托爾斯克火車站。

聲明稱，在克拉馬托爾斯克火車站附近發現了圓點-U導彈碎片。通過分析彈頭殺傷半徑以及圓點-U導彈尾部特徵，可證實導彈自克拉馬托爾斯克的西南方向45公里處的多布羅皮利亞村一帶發射。

俄國防部還聲稱，基輔政權襲擊克拉馬托爾斯克火車站的目的是為了破壞該市居民的大規模撤離，以便將其用作『人肉盾牌』來保衛自己的陣地。