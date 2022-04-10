受俄烏衝突影響　巴西多種產品與服務價格大幅上漲

據央視網報道，受俄烏衝突等因素影響，3月以來巴西國家石油公司多次提高柴油和燃氣價格。此外，3月初以來，巴西快遞服務平均漲價近50%，國際航班機票均價上漲32%，國內航班機票均價漲幅高達62%，共享打車軟件平均漲價6%。有消息說，當地公交系統即將宣佈漲價，預計漲價幅度約為20%。

巴西網約車駕駛員協會負責人近日表示，巴西兩大共享汽車軟件99打車和優步的價格漲幅分別為5%和6.5%，但燃油價格實際上漲了18%，收入降低導致不少當地司機只能靠延長工作時間來維持收入。巴西最大城市聖保羅的出租車連續7年未曾漲價，近日，聖保羅市政府批准出租車價格調整，起步價上漲22%，每公里單價上漲45%。

當地研究人員表示，基礎產品和服務價格大幅上漲將削弱當地居民在其他產品和服務上的消費能力，對經濟增長產生抑制作用。根據當地諮詢機構的數據，2022年3月初至4月初，巴西民眾在燃料、食品和教育上的支出按月增長了160億雷亞爾（約合216億元人民幣）。

雖然近期巴西貨幣雷亞爾對美元匯率漲幅明顯，一定程度抑制了通脹。但俄烏衝突導致的燃料、小麥、玉米等大宗商品價格上漲，還是抬高了3月的消費者物價。3月通脹指數上漲1.62%，是該國28年來該月消費者物價上漲的最高紀錄。