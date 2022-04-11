巴基斯坦新總理夏巴兹：倘有勾結外國勢力證據　將立即辭職

巴基斯坦國民議會4月11日召開會議舉行新總理選舉，巴基斯坦反對黨聯盟提名的夏巴兹・謝里夫（Shahbaz Sharif）當選巴基斯坦新總理。他在議會發表勝利宣言時稱，倘發現任何他有勾結外國勢力的證據，會立即辭職。



4月11日，巴基斯坦國民議會召開會議舉行新總理選舉，巴基斯坦反對黨聯盟提名的反對派領袖、巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）（Pakistan Muslim league-Nawaz，PMLN）主席夏巴兹當選巴基斯坦新總理。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）退出選舉，故不需進行投票。

他會在印度標準時間晚上8時30分宣誓就任，即香港時間同日晚上11時。

他稱：「今日真主已拯救這個國家2.2億人口。這是首次不信任動議成功通過。這個國家的民眾今天額手稱慶。」

圖為2022年4月7日，巴基斯坦最高法院裁定現任總理伊姆蘭汗解散國會與提早大選是違憲後，反對派領袖夏巴兹在在伊斯蘭堡舉行的一個記者會上發言。（AP）

巴基斯坦國民議會（議會下院）10日凌晨通過針對總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的不信任動議。他為巴基斯坦歷史上首位遭國民議會罷免的總理。

4月11日，伊姆蘭汗所在的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）議員集體辭職。