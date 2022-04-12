美國下令駐上海總領館人員撤離　中國：把問題政治化　已嚴正交涉

上海疫情持續嚴峻，中美關係遭受波及。針對美國國務院命令駐上海總領事館的非緊急工作人員撤離，中國外交部發言人趙立堅回應稱，中方對美方把人員撤離問題政治化、工具化強烈不滿，又指已向美方提出嚴正交涉。



美國國務院官網4月11日發布「中國旅行建議」，稱由於新冠肺炎病例激增和中國的防控措施，已命令美國駐上海總領事館的非緊急工作人員撤離。在4月12日的中國外交部記者會上，有記者稱，這意味着美國已將此前宣佈的「授權撤離」升級為「強制撤離」，詢問中方有何回應。

趙立堅表示，中方已就美方此前「授權撤離」其駐上海總領館部分人員和家屬表明了立場，不管是「授權撤離」還是「強制撤離」，都是美方自己的決定。他隨後強調三點：

第一，中方防疫政策科學有效，中方對上海等地戰勝新一輪疫情充滿信心，包括美國在內的許多外國在滬僑民也與上海人民團結抗疫，共克時艱。

第二，中國有關部門和地方一直按照有關國際公約，在政策允許範圍內，為外國駐華外交領事人員履職儘可能提供協助和便利，中美的溝通渠道也是暢通的。

第三，中方對美方把人員撤離問題政治化、工具化表示強烈不滿，堅決反對。已向美方提出嚴正交涉，美方應當立即停止抹黑中方防疫政策，停止借疫情搞政治操弄，停止對中國污衊抹黑。