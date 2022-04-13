斯里蘭卡示威持續　3政黨促成立臨時政府　總理：國家需民眾耐心

斯里蘭卡（Sri Lanka）陷入經濟危機，數以千計民眾繼續上街抗議之際，總理馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）4月11日懇求民眾給予耐心。3個已退出執政聯盟的政黨4月11日提議成立臨時政府，並任命一名新總理，以取代馬欣達·拉賈帕克薩。



馬欣達·拉賈帕克薩4月11日發表電視演說，他稱：「就算我們不能在2或3天停止這場危機，我們也會盡快解決它（問題）」，「你在街頭抗議的每一分鐘，我們都失去為國家賺錢的機會」，「請記住，這個國家在這個關鍵時刻需要你的耐心。」

3個已退出執政聯盟、由16名議員代表的政黨4月11日表示，他們已與總理及總統會面，他們4月12日將舉行更多會談。民族傳統黨（Jathika Hela Urumaya Party）領袖Udaya Gammanpila表示，他們的主要提議是建立一個跨黨派委員會來作出關鍵決策，並任命新總理以及一個有限內閣。

2022年4月9日斯里蘭卡科倫坡的示威者進行週末的抗議活動。該國因為新型冠狀病毒肺炎打擊旅遊業，導致這個債台高築、依賴外匯及進口的國家陷入困境，此外國內通脹率飆升、食物及必需品供應短缺、還有每天長達13小時的停電，引爆民眾不滿情緒，多地都有人上街抗議。（Getty）

斯里蘭卡新聞網站Colombo Page於4月10日稱，社交媒體流傳的消息指，斯里蘭卡自由黨（Sri Lanka Freedom Party）高級副主席德席爾瓦（Nimal Siripala de Silva）已獲提名出任臨時政府的總理。斯里蘭卡自由黨主席、前總統西里塞納（Maithripala Sirisena）稱，社交媒體流傳的名單中的任何人也可承擔領導臨時政府的責任，但目前仍未決定人選。

這個島國正面臨自1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機，出現糧食短缺、價格飆升和停電等問題。許多人說政府難辭其咎。自4月9日開始，示威者每天都在包括首都科倫坡（Colombo）在內全國各地示威，呼籲要罷免總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府並高喊「拉賈帕克薩回家吧（Gota Go Home）」。

拉賈帕克薩把斯里蘭卡經濟差歸咎於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和2019年針對教堂的炸彈襲擊嚇壞遊客，打擊旅遊業。不過英國廣播公司（BBC）4月11日引述多名專家認為，經濟管理不善才是罪魁禍首。