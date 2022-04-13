美國再將12家中概股公司列入「預除牌名單」

美國證劵交易委員會（SEC）繼續施壓中概股，再將12家中概股公司加入「預除牌」名單。



據SEC在4月12日公布的訊息，Microvast（微宏）、中汽系統、大全新能源、康乃德生物、金融壹賬通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影匯、新濠博亞娛樂、Logiq和諾亞控股等12家中概股公司被加入「預除牌」名單。

這是自2022年3月以來第四批被納入預除牌名單的中概股公司。前三批被列入名單的中國公司包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥、中國微博、百度、愛奇藝和富途控股等。

SEC聲稱，上述12家公司提交申辯截止日為當地時間5月3日。

根據《外國公司問責法》（HFCAA）的規定，如果未來兩三年內，中美未能就中概股企業的會計審計底稿達成明確共識，這些上榜的企業將被迫從美股市場退市。

中國證監會3月31日表示，一些中概股企業被列入「退市風險名單」，是美國監管部門執行《外國公司問責法》的正常程序，這些中企是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美有關談判的結果。

中國證監會已經多次表達了「雙方會談總體進展順利、溝通還將繼續」的姿態。

摩根士丹利維持中美就中概股審計，最終可達成協議機會較高的看法。摩根士丹利認為，中國證監會修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》，是中國發出的重要信號，表達就中美審計糾紛進行合作的意願。

修訂後的規則強調，所有相關當事人須遵守保密和檔案管理規則，及需要一個正式的協作機制作為未來跨境審計檢查的基礎。同時，該行期待美國進一步的確認和後續合作細節。