紐約地鐵槍擊案至少29人傷　警懸紅5萬美元追緝1名男子

撰文：王慧珊
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美國紐約布魯克林區（Brooklyn）地鐵4月12日早上發生槍擊案，至少29人受傷，當中至少10人是遭槍擊，槍手仍然在逃。警方公布疑犯身份，並懸紅5萬美元緝拿他。

警方表示，他們正在追尋一名62歲、名為詹姆斯（Frank James）的男疑犯，指他同時有兩個住址，分別位於威斯康星州和費城。警方於布魯克林區內發現一輛涉案貨車，並在現場找到租用此車的信用卡，因而確認疑兇身份，相信這名疑犯在費城租用這輛貨車，正調查他是否與案件有關。

當局說，一名目擊者用手機拍攝到疑兇的影片，形容疑兇是一名身高5呎5吋的黑人男子，身材魁梧，身穿綠色建築工人背心和灰色連帽衛衣。

案發時，疑兇戴着防毒面具，在一列開往曼哈頓的地鐵列車上引爆2枚煙霧彈，之後在車廂中開槍。民眾恐慌之際，他在布魯克林站下車逃離現場。

社交網站流傳的照片顯示，大批乘客逃離一架列車，地鐵站月台上有多名乘客受傷躺地，現場有血跡。警方指出，疑兇開槍33次，至少擊中10人，另有19人分別因吸入濃煙和遭子彈碎片擦傷等傷勢被送往醫院。

警方又指，調查人員後來在現場發現一把格洛克手槍（Glock handgun）、3個加長彈匣、2枚已引爆的煙霧彈、2枚未引爆的煙霧彈和一把斧頭。

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