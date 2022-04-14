烏克蘭｜歐安組織發表報告　證據指向俄軍犯下戰爭罪

歐洲安全與合作組織（OSCE）4月13日發表報告，指俄軍在烏克蘭違反國際人道法，並詳細說明許多可能構成戰爭罪行的證據。



歐安組織110頁的報告指出，俄軍破壞和摧毀民居、醫院、學校、自來水廠和其他基礎設施，包括砲轟烏波爾的婦產科醫院。報告指烏克蘭有50間醫院被炸，全部誤炸的機會微乎其微。

圖為4月13日，烏克蘭馬里烏波爾，被攻擊的民居住宅損毀嚴重。（AP）

報告亦例舉了俄軍涉嫌使用酷刑、強姦和強迫失踪的報告，包括將一名烏克蘭翻譯員扣押在地窖9天，重複用鐵棍和槍托毆打他、並假裝處決恐嚇他。報告亦提到一名婦女，俄軍將其丈夫殺害後，在其子女的面前強姦她。

負責撰寫報告的專家表示，由於專家團隊的時間和調查範圍有限，不能查明俄軍犯下的所有戰爭罪行，同時報告僅涵蓋2月24日到4月1日，未能涵蓋之後才揭發的布查鎮屠殺事件。報告指出證據指向俄軍犯下重大戰爭罪行和違反人道罪，呼籲展開國際調查。