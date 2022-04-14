傳尹錫悅擬訪日本參加四方安全對話峰會　尹錫悅團隊否認

韓國候任總統尹錫悅正展開私下接觸，希望參加在日本舉行的美日印澳四方安全對話（Quad）峰會？針對日媒傳出上述消息，尹錫悅方面作出回應，否認報道。



據《日經亞洲》引述一名日本政府高級官員消息指，尹錫悅已對四方安全對話展開非正式接觸，希望以觀察員身份參加即將於5月在日本舉行的四方安全對話領導人峰會。

《產經新聞》14日引述四方安全對話成員國高官的話報道，尹錫悅方面以非正式渠道提出作為觀察員與會方案。尹錫悅方面還在研究訪日期間，舉行韓美、韓日、韓美日首腦會談的方案。

韓聯社報道，尹錫悅方面14日否認日媒稱尹錫悅方面考慮作為觀察員出席5月下旬舉行的美日印澳四方安全對話領導人峰會的相關報道。

2021年9月24日，美國總統拜登（左二）在華盛頓白宮東廳主持四方安全對話峰會。（Getty）

尹錫悅的發言人裴賢鎮14日在記者會上稱相關報道不屬實，這僅是日本媒體的報道而已。

裴賢鎮表示，新政府成立後，外交部自然會與各國協調安排首腦會談日程，然而尹錫悅願意儘早會晤各國領導人。尹錫悅方面的相關人士也否認稱，完全沒有訪日參加會議的計劃。

韓聯社稱，若日媒報道屬實，且日媒提及的「方案」實際得到落實，這將是韓國總統就任後史無前例地快速舉行韓美、韓日、韓美日首腦會談。