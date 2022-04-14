梅德韋傑夫：如芬蘭瑞典加入北約　將部署核武器和高超音速導彈

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）4月14日表示，如芬蘭和瑞典加入北約（NATO），俄羅斯將加強邊界防衛，包括在加里寧格勒（Kaliningrad）部署核武器和高超音速導彈。



梅德韋傑夫14日在Telegram發表文章，指出如芬蘭和瑞典加入北約，俄羅斯將再多兩個獲「正式註冊」的對手、北約與俄羅斯的陸地邊界長度將增加一倍以上。

他表示，俄羅斯因此需要加強邊界防衛，包括增強陸軍和防空系統、以及在芬蘭灣 （Gulf of Finland）部署海軍。他稱到時俄羅斯或會在波蘭和立陶宛中間的加里寧格勒，部署核武器和高超音速導彈。他指在這情況下，雙方將不可能再討論波羅的海（Baltic）無核狀態。

俄羅斯稱烏克蘭軍方正企圖破壞以及攻擊俄羅斯境內的設施。俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）13日稱，如果再發生這種事，俄羅斯將攻擊烏克蘭的決策中心。

科納申科夫指，俄軍到目前為止一直保持克制，沒攻擊基輔市的一些目標。他說如烏軍再攻擊俄羅斯境內的設施，俄方將攻擊包括基輔市目標在內的烏克蘭決策中心。