以色列宣布成功測試激光導彈防禦系統

以色列防長甘茨（Benny Gantz）4月14日表示，該國的新型激光導彈防禦系統在最近的測試中成功攔截迫擊砲彈、火箭及反坦克導彈。總理貝內特（Naftali Bennett）曾在2月揚言，新系統可能在一年內投入運作。



美聯社報道，有關測試在3月於內蓋夫沙漠（Negev Desert）進行，以色列國防部公開一段經過剪接的短片，顯示一個地面基站發射激光，目標被擊中後粉碎。當局指系統成功攔截火箭、砲彈和無人機。

IMOD's DDR&D and Rafael successfully completed ground-breaking tests with a high-power laser interception system against steep-track threats. The demonstrator successfully intercepted UAVs, mortars, rockets, and anti-tank missiles in multiple scenarios. pic.twitter.com/DhHzCaGM8P — Ministry of Defense (@Israel_MOD) April 14, 2022

該系統由以色列自家製造，用於補助費用昂貴的鐵穹（Iron Dome）等防空系統。甘茨稱新系統將成為一個有效、便宜及創新的保護傘其中一部分，並預計可以盡快投入運作，目標在2030年代在以色列邊界部署。報道指，該系統預計可以在海陸空使用。

以色列至今已經發展和部署連串防空系統攔截不同目標，由遠程導彈至從數公里外發射的火箭等，並在坦克安裝導彈防禦系統。當局指鐵穹攔截火箭的成功率為90%，惟它極為昂貴，因此官員希望推出成本效益更高的激光防禦系統。