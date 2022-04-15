王毅與越南外長通電話：不能讓烏克蘭悲劇在身邊重演

4月14日，中國國務委員兼外長王毅同越南外長裴青山通電話。



據中國通報，在通話中，王毅表示，「當前南海局勢在中國和東盟各國共同努力下保持總體穩定。唯恐南海不亂的恰恰是一些別有用心的域外勢力。繼續維護好南海和平局面，符合中越雙方共同利益。要發揮好陸地邊界談判和海上三個工作組作用，推動北部灣灣口外劃界和南海共同開發取得實質進展，避免採取使局勢複雜化的單方面行動。2022年是《南海各方行為宣言》簽署20周年，要以此為契機，早日就『南海行為準則』達成一致，為南海長治久安提供更加堅實的保障，希越方為此發揮積極和建設性作用。」

裴青山表示，「在國際和地區形勢複雜演變的背景下，越方願同中方共同努力，落實《南海各方行為宣言》，早日達成實質、有效的『南海行為準則』，維護南海和平穩定。希雙方陸地邊界談判取得實質性進展，優先推進北部灣灣口外劃界。」

雙方就烏克蘭問題交換意見。

王毅說，「烏克蘭問題再次讓亞洲國家認識到維護和平穩定彌足珍貴，沉迷集團對抗後患無窮。美國試圖通過強推『印太戰略』，製造地區緊張，挑動對抗對立，將嚴重損害本地區得來不易的和平發展局面，嚴重侵蝕以東盟為中心的地區合作架構。我們不能讓冷戰思維在本地區回潮，不能讓烏克蘭悲劇在身邊重演。中越都是社會主義國家，中方願同越方加強團結合作，抵禦外部風險，應對好烏克蘭危機對本地區的外溢影響。」

裴青山表示，「越方歡迎中方為勸和促談、結束衝突、防止人道主義危機作出的貢獻。越方主張應遵守聯合國憲章和國際法，在尊重各方合法權益基礎上尋找解決分歧的長久辦法。越方立場同中方有很多相似之處，希繼續就烏克蘭問題同中方保持溝通。」