拜登稱準備好訪問烏克蘭　白宮澄清僅有高官赴烏決定

烏克蘭多次呼籲美國總統拜登（Joe Biden）訪問基輔，拜登在4月14日表示準備好訪問烏克蘭，但白宮後澄稱拜登不會親自前往，而是讓美國高級官員訪問烏克蘭。



美國政治新聞網站Politico13日報道，指白宮在考慮派出高級別團隊訪烏，與歐洲多國領袖看齊。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）、奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在上週都已訪問烏克蘭。

當拜登被問及是否想去烏克蘭，他回答「是的」。這並非拜登首次表示有意訪烏，他在3月訪問波蘭時也稱想跨境到烏，但稱不獲准這麼做。白宮官員曾稱，他倘過境訪烏並與烏克蘭總統澤連斯基會面，須有大量的保安程序。

在拜登發表評論後，一名白宮官員向媒體澄清，指「目前尚無美國總統出訪基輔的打算」。

Politico於13日報道稱，美國總統拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）已排除在訪烏的可能之外。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken）被視為較可能訪烏的人選。