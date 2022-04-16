俄羅斯制裁英國首相約翰遜及防長等13名政要

當地時間4月16日，俄羅斯外交部宣佈對英國首相等13名英國政要進行制裁。



俄羅斯外交部4月16日發表聲明稱，俄羅斯已禁止包括英國首相約翰遜（Boris Johnson）、英國前首相文翠珊（Theresa Mary May），英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）、英國國防大臣華禮士（Robert Ben Lobban Wallace）等13位英國政府要員和一些政治人物入境。

根據俄外交部的聲明，實施上述措施是對英國制裁俄羅斯高級官員的回應。

俄羅斯外交部指出，英國繼續鼓吹和進行針對俄羅斯的訊息-政治運動，目的就是製造對俄羅斯的國際孤立並扼殺其經濟。

聲明中表示，「英國領導人向基輔當局運送致命武器，並協調北約方面的類似行動，是在故意加劇烏克蘭局勢。倫敦不僅在強烈慫恿自己的西方盟國，而且也在大力鼓動其他國家實施大規模的反俄制裁措施，這種煽動不可接受，這樣做毫無意義，而且會適得其反」。

英國早在2月份就宣布了對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的制裁，後續又幾次追加對俄羅斯的制裁，包括凍結俄銀行資產及結束進口俄煤炭及石油等。