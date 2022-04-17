美軍公布駐敍利亞基地遇襲調查進展：內部有人蓄意放炸彈

美國軍方官員表示，4月7日在敍利亞造成4名美國軍人受傷的爆炸來自基地內放置的炸藥，而不是原本以為的源於外部的火箭或迫擊炮襲擊。



據美國軍方《星條旗報》4月15日報道，美軍「堅決行動」聯合特遣部隊官員14日發表聲明稱，最新訊息表明，基地內部有人故意將爆炸物放置在彈藥儲藏室和淋浴區，從而引發了爆炸。

美軍最初的報告認為，基地可能遭到炮擊才引發的爆炸。

聲明稱，此次襲擊仍在調查中，肇事者尚未確定。不過「故意安置炸藥」的表述將爆炸原因指向基地安全漏洞和內部滲透，存在內部襲擊可能。

4月7日，敍利亞東部的美國空軍基地遇襲，期間受到2輪火力襲擊，2棟建築遭打擊，爆炸造成4名士兵受傷。

美國官員當時表示，4名美國軍人的傷勢被描述為輕微傷，包括「可能的腦外傷」。

聯軍15日發表的一份聲明稱，這些軍人已獲准在13日返回格林村。聲明表示，他們將在下周加強活動，作為「逐步重返崗位」的一部分。

美軍在敍利亞東部部署了數百名士兵，他們訓練當地部隊打擊ISIS的殘餘勢力。「堅決行動」聯合特遣部隊負責監督美軍在敍利亞和伊拉克打擊ISIS的軍事行動。