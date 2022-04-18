韓美啟動上半年聯合軍演　以朝鮮半島爆發戰爭為背景

韓美在「危機管理參謀演習（CMST）」之後，緊接着啟動2022年上半年聯合指揮所演習。這次演習剛好與「朝鮮人民革命軍」（抗日遊擊隊）成立90周年紀念日同期。



據韓聯社4月18日報道，韓美兩國於4月18日啟動2022年上半年聯合指揮所演習。

據報道，此次演習以朝鮮半島爆發戰爭為背景，分為防守和反擊兩個階段。演習以計算機模擬方式進行，不出動實兵和武器裝備。

韓國聯合參謀本部表示，此次不演練實兵機動科目，演習旨在提高韓美官兵的聯合作戰遂行能力，進一步鞏固協防態勢。

本次演習將於4月28日落幕，除去周末，共9天時間。

韓美已於4月12日至15日先期舉行「危機管理參謀演習（CMST）」，作為聯合指揮所演習的預演。CMST旨在妥善處理可能引發戰爭的突發事態，將局勢扭轉回危機之前的狀態。

此次軍演是文在寅政府任內最後一場韓美聯演。韓美兩國防長去年共同主持的韓美安保會議商定今年評估移交作戰指揮權所需的未來聯軍司令部「全面作戰能力」（FOC），但上半年演習並不包含FOC評估演習。有消息稱，韓美將在尹錫悦政府成立以後再次討論FOC評估等問題。

與以往不同的是，韓美此次未向朝鮮和聯合國方面通報軍演日程和性質等。韓國國防部4月11日在例行記者會上說，暫不打算向朝鮮通報軍演計劃。

2016年和2017年韓美聯合軍演日程公布後，聯合國軍事停戰委員會在板門店用擴音器喊話方式向朝鮮通報軍演內容，聯合國方面也曾通過電話向朝鮮告知有關訊息。

此次演習適逢「朝鮮人民革命軍」（抗日遊擊隊）成立90周年紀念日（4月25日），朝鮮可能舉行大型閲兵活動，展示新型多彈頭洲際彈道導彈或可攜帶小型核彈頭的新型中程或近程彈道導彈。

韓聯參表示，鑑於演習期間朝鮮方面可能發起軍事挑釁，韓美軍方將保持高度戒備態勢予以應對。