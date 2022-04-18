土耳其突然空襲伊拉克北部　土軍：成功打擊庫爾德武裝據點

當地時間4月18日，土耳其突然對伊拉克北部的庫爾德武裝分子發起新的陸空跨界攻勢。



據美聯社4月18日報道，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）當地時間4月18日宣布，土耳其對伊拉克北部的庫爾德武裝分子發起新的陸空跨界攻勢。

阿卡爾稱，在其地面部隊進入伊拉克之前，土耳其的噴射式飛機成功摧毀了屬於庫爾德工人黨 （PKK） 的避難所、地堡、洞穴、隧道、彈藥庫和總部。然後，突擊隊在直升機和無人機的支持下通過陸路或由直升機空運進入鄰近地區。

阿卡爾說，最近的攻勢集中在伊拉克北部的梅蒂納（Metina）、扎普（Zap）和阿瓦辛巴彥（Avashin-Basyan）地區。「我們的行動正在按計劃順利進行，為第一階段設定的目標已經實現」，阿卡爾稱。

目前尚不清楚土方有多少軍隊和武器裝備參與了這次行動。

阿卡爾聲稱，這次入侵的目標是「恐怖分子」，並表現出 「最大的敏感性」，以避免對平民以及文化和宗教結構造成損害。

「我們決心將我們崇高的國家從困擾我們國家40年的恐怖災難中拯救出來」，阿卡爾說，「我們的鬥爭將持續到最後一個恐怖分子被消滅為止」。阿卡爾其後表示，18日開始在伊拉克北部的軍事行動中，土耳其武裝部隊繼續成功完成計劃任務，大量的庫爾德工人黨武裝分子被消滅。

庫爾德工人黨沒有立即對此發表聲明。

庫爾德工人黨成立於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敍利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，其武裝人員現多聚集在伊拉克北部和敍利亞北部。

自1984年被美國和歐盟認定為恐怖組織的庫爾德工人黨在土耳其佔多數的庫爾德東南地區發動叛亂以來，已有數萬人喪生。

土耳其將庫爾德工人黨視為恐怖組織。在過去的幾十年裏，土耳其對庫爾德工人黨進行了多次跨境空中和地面行動。