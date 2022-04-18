沙利文稱盡力確保「侵台」不發生　北京批美台勾連實行謀獨與制華

中國外交部發言人趙立堅4月15日主持例行記者會。有記者就美白宮國家安全顧問沙利文稱「美國政策是採取一切可能措施確保大陸『侵台』不會發生」。



趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，當前台海局勢面臨新一輪緊張，其根源是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，美台相互勾連，個別人蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有着本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利，這種玩火行徑才是對兩岸現狀的改變。

趙立堅指出，台灣問題是中國內戰遺留問題，中國必須統一，也必然統一。中方願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景，但保留採取一切必要措施的選項。中方針對的是外部勢力的干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。美方單方面炮製的所謂與台灣關係法，與中美三個聯合公報原則和國際關係基本準則背道而馳。中方從一開始就堅決反對。美方無權將國內法凌駕於國際法之上，更不得藉此干涉中國內政。在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是什麼所謂的與台灣關係法，美方應停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，以實際行動落實不支持台獨的承諾。