德國對俄制裁影響餐飲業　葵花籽油短缺　麥當勞被迫更換食用油

自俄烏衝突以來，西方國家對俄羅斯實施了一系列制裁措施，對俄羅斯造成嚴重打擊的同時，歐洲各國也遭遇了能源短缺和通脹危機，波及到了餐飲行業。

據俄羅斯衛星網當地時間周日（4月17日）報道，由於葵花籽油短缺和能源成本飆升，德國麥當勞（McDonald's）被迫更換其食用油，並建議特許經營商上調價格。

麥當勞的一名發言人表示：「我們用植物混合油來炸薯條，包括葵花籽油和菜籽油，葵花籽油只佔一小部分。」「由於目前供應有限，我們將進一步降低葵花籽油的比例」。該發言人承諾薯條的質量不會受到影響。

目前，烏克蘭和俄羅斯是世界上最大的葵花籽油生產國。2021年兩國的葵花籽油產量合計為3,300萬噸，其他國家的葵花籽油產量合計約為2,426萬噸。

葵花籽油是歐洲國家重要的食用油品種之一，3月份其價格在許多歐洲國家暴漲了60%。

與此同時，德國聯邦焙烤食品協會警告稱：「數月來，除了原材料成本上升外，麪包師們還擔心勞動力成本上升，最擔心的是過高的能源成本。」

德國方面已承諾大幅減少購買俄羅斯能源，並承諾在今年年底前停止進口俄羅斯煤炭和石油，並在2024年年中結束購買俄羅斯管道天然氣。

德國餐飲聯盟協會周日發出警告，呼籲德國政府不要停止從俄羅斯進口天然氣。該協會主席表示，放棄俄羅斯天然氣將會「對糧食生產造成巨大的影響」。

他指出，食品工業是德國僅次於化學工業的第二大天然氣消耗領域，如果缺少天然氣供應，將會影響整個行業生產。據悉，在食品行業中，乳製品行業消耗的天然氣最多，其次分別是肉類、油、麪包和糖。

德國化工巨頭巴斯夫（BASF SE）首席執行官（CEO）布魯德米勒（Martin Brudermuller）警告稱，切斷俄羅斯天然氣供應，「可能導致德國經濟陷入二戰結束以來最嚴重的危機」。還有民意調查顯示，71%的德國人預計，如果進一步收緊對俄制裁，他們將承受負面的經濟後果。