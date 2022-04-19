秦剛：類似俄烏衝突發生在其他地方　中國也持今天立場

中國駐美大使秦剛4月18日在美國雜誌《國家利益》刊文指出，類似俄烏衝突的事件如果發生在其他地方、其他國家之間，中國也會持今天這樣的立場。



據中國駐美國大使館網站4月18日報道，駐美大使秦剛在美國《國家利益》雜誌發表題為《烏克蘭危機之後》的署名文章。他在文章中指，烏克蘭的危機令人痛心。流血衝突多持續一分鐘，4300萬烏克蘭人民就多受一分苦難。儘快結束這場誰都不願看到的衝突，是當前的重中之重。

秦剛表示，中國歷來熱愛和平、反對戰爭，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，主張尊重包括烏克蘭在內的世界各國主權和領土完整。中國支持一切有利於停火止戰和緩和人道主義危機的努力，並將繼續為勸和促談發揮建設性作用。

他指出，美俄關係滑向了「新冷戰」。這樣的美俄關係不符合中美俄三方任何一方的利益，是中方不願意看到的。他稱，「道理很簡單，讓美俄關係更壞不會讓中美關係更好，讓中俄關系變壞也不會讓美俄關係變好。把中美關係搞砸了，對美俄關係、對世界都沒有好處。 」

秦剛稱，更令人憂慮的是，當危機來臨時，仍然有人對中國揮舞制裁大棒，企圖逼迫中國放棄獨立自主的和平外交方針選邊站隊；有人炮製「中俄軸心論」，極其危險地曲解中俄關係，無端讓中國為烏克蘭危機負責；有人把台灣問題和烏克蘭危機聯繫起來，渲染台海衝突風險；有人不顧烏克蘭危機警示，在亞太地區製造隔閡、對立和不安全，企圖讓亞太重走歐洲的老路。這些言行對解決烏克蘭危機沒有任何好處，對穩定中美關係沒有任何好處。把中美俄、歐洲、亞太和世界「都拖下水」，對子孫後代沒有任何好處。