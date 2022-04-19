美國副國務卿將赴布魯塞爾　與歐洲盟友討論中國問題及烏克蘭局勢

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）將率美國代表團赴比利時布魯塞爾，與歐洲盟友共同商討中國問題及烏克蘭局勢。



美國務院網站4月18日發布消息稱，舍曼將於4月19日至22日赴比利時布魯塞爾，率團參加在布魯塞爾舉行的美國-歐盟中國問題對話第三次高級別會議及美國-歐盟印太問題磋商會議。

消息稱，舍曼將在「歐洲之友」智囊團主辦的活動中發表講話並參加主持討論，內容涉及美歐關係以及美歐在廣泛的共同挑戰中的緊密夥伴關係和合作。

消息表示，舍曼還將會見北約盟國和歐盟夥伴，討論美歐在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭的戰爭和其他全球問題上的持續密切協調。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在18日的新聞發布會上表示，美方會持續關注中國可能對俄羅斯展示的支持，他再次表明，中方若提供武器給俄羅斯，協助俄方進攻烏克蘭或迴避西方制裁，均會面臨嚴重後果。

值得注意的是，中國曾多次指責美國在該問題上對中國的挑釁言論。中國外交部發言人趙立堅曾表示，美方的這些言論是赤裸裸的霸凌脅迫，暴露了美國政府根深蒂固的冷戰零和思維和集團對抗思想。這是美國所謂的「從實力地位出發」哲學的又一產物。

趙立堅敦促美方不得以任何方式損害中方的正當權益，美方若一意孤行，中方必將強力反制。