韓國料朝鮮4月25日或舉行深夜閲兵　籌備工作已進入尾聲

韓國軍方預測，朝鮮或於4月25日舉行建軍節閲兵活動。鑑於朝鮮經常夜間出動戰鬥機和直升機進行訓練，推測很有可能舉行深夜閲兵儀式。



據韓聯社4月20日報道，多張衛星圖像表明，「朝鮮人民革命軍」建軍90周年閲兵式籌備工作已進入尾聲，韓軍預測朝方將於4月25日進行大閲兵。

據專門分析朝鮮態勢的美國智庫網站「北緯38度」（38 North）報道，4月17日有幾千兵力和幾十輛軍車成群結隊行進在金日成廣場，18日有20多架戰鬥機和10多架直升機密集列隊停放在順安國際機場。

美國自由亞洲電台20日報道稱，遙感衛星數據公司星球實驗室（Planet Labs）17日拍攝的平壤美林機場衛星圖像顯示，有1.2萬人以上的兵力聚集訓練場。同一天，金日成廣場也人山人海，17日至18日還搭起巨型帳篷。

美國之音也報道稱，從17日、18日星球實驗室遙感衛星圖像中發現金日成廣場上群眾手持鮮花和綵帶排成的巨幅團體操標語。

報道稱，美林機場附近的訓練場能觀察到形似車輛或徒步方隊的多個方形造型，停車場也停滿車輛。

韓國軍方與情報部門研判，朝鮮將於25日許進行大閲兵。鑑於朝鮮夜間出動戰鬥機和直升機進行訓練，有可能舉行深夜閲兵式。

韓方預測，接下來幾天將有更多兵力調集於廣場，閲兵當天最多聚集2萬人以上。

韓方推斷，朝鮮可能在建軍節閲兵式上展示多彈頭洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和可攜帶小型核彈頭的新型中短程彈道導彈。

朝鮮人民軍建立於1948年2月8日，1977年以前，朝鮮的「建軍節」一直都是2月8日。但自1978年起，朝鮮改將4月25日作為建軍節，據稱金日成1932年4月25日在滿洲組建了朝鮮人民革命軍（抗日遊擊隊）。

2018年1月，朝鮮勞動黨政治局決定將建軍節日期改回2月8日，2020年起將4月25日定為國家法定節日和公休日。