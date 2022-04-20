新冠肺炎｜一文看懂BA.4、BA.5亞型　XE、XM是什麼｜新聞教室

新冠病毒Omicron變種，在全球的疫情雖然看似放緩，但更多的變種已陸續出現。包括有BA.4、BA.5，還有突然出現的XE、XL、XM等，其實這些是什麼變種，會否出現威脅？



Omicron的亞型BA系列

原始的Omicron被稱為BA.1，而在更早的時候已發現BA.2和BA.3，這些都是Omicron變種下的亞型分支。BA.2又稱為「隱匿型」Omicron，因BA.2不具備原始Omicron常見的「S基因」，因此有機會在快速檢測中呈假陰性，需經核酸排序才能發現，繼而增加發現難度。

目前BA.2已快速在世界各地傳播，並正取代原始的BA.1，但目前未發現BA.2的致病能力更大。

至於BA.3則較為罕見，在全球僅發現數宗，專家仍正監察中。

至於BA.4和BA.5，目前主要在南非地區發現。兩者與BA.2有多個相同之處，且同樣缺乏S基因可導致偵察困難。現時無跡象日顯示病毒比BA.2有更強的傳染性或致病能力。

圖為3月19日，美國伊利諾伊州一間疫苗中心的莫德納新冠疫苗。接種疫苗仍然是目前預防或減輕感染時症狀和病情的最好方法。（AP）

變種混合重組而成的X系統

至於XE、XM等的變種，是由新冠病毒不同變種混合重組而成的變種。患者有機會出現多個變種同時感染，而病毒有機會在感染細胞的同時進行基因交換，重組成為新病毒。例如早前的Delta-Omicron混合的「Deltacon」是其中一例，但Deltacon不是標準叫法，正確應根據混合形式稱作XD、XF或XS。

至於XE、XL、XM是Omicron的亞種混合而成，XE是由Omicron原版BA.1和BA.2亞型的混合體，XM則是由BA.1的另一變種BA.1.1和BA.2的混合體。

目前這些變種已在韓國及日本被發現，但暫時未見混合病毒與Omicron有太大分別，傳染性及致病能力仍有待觀察。