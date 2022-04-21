圖輯︱法國大選候選人電視辯論　馬林勒龐：不同意禁運俄羅斯油氣

撰文：吳桐
出版：更新：
馬克龍Emmanuel Macron
法國
馬林勒龐Marine Le Pen
俄羅斯入侵烏克蘭
制裁
你可能感興趣