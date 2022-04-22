烏克蘭局勢｜俄羅斯制裁美國副總統賀錦麗等人　禁止踏足俄國

俄羅斯外交部4月21日公布反制美國制裁措施，宣布禁止包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在內的29名美國公民終身禁止踏足俄羅斯。



俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報道，根據俄羅斯外交部的聲明，被制裁的人士除了賀錦麗外，其丈夫任德龍（Doug Emhoff）、Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、美國國防部發言人柯比（John Kirby）、副國防部長希克斯（Kathleen Hicks）、白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）、美國銀行行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）、領英（LinkedIn）行政總裁羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）、美國廣播公司（ABC）主播斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）等。

莫斯科指制裁名單涵蓋製造恐俄言論的美國領袖、商界代表、學者及傳媒人士，以及高層官員的配偶等，並稱制裁是回應不斷擴張的反俄制裁。另外俄羅斯亦制裁61名加拿大公民，包括情報部門首長、總理高級顧問、海軍及空軍司令等。

而在俄羅斯宣布制裁前不久，美國總統拜登（Joe Biden）宣布再向烏克蘭提供新一輪8億美元的軍事援助，並禁止與俄羅斯有關的船隻進口美國港口，同時將要求國會增加對烏克蘭的軍事援助。