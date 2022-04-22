英國不明原因兒童肝炎增至108宗　排除與新冠疫苗有任何關係

英國境內不明原因幼兒肝炎病例繼續攀升至108個，8名患病兒逛接受了肝臟移植。目前，英國已排除了與新冠疫苗的任何聯繫。



綜合媒體4月22日報道，英國衛生部門4月21日的最新通報稱，調查顯示，英國境內又新發現了34個不明原因幼兒肝炎病例，使病例總數達到108個。

在確診病例中，79個在英格蘭，14個在蘇格蘭，其餘在威爾士和北愛爾蘭。在這些病例中，有8名兒童因為病情嚴重而接受了肝移植手術。

英國出現過逾百例幼兒不明原因肝炎病例，衛生官員正在排除其與新冠環境和疫苗的關聯性。（AP）

4月5日，英國衛生部門向世衛組織通報了10例在蘇格蘭中部發現的病因不明的嬰幼兒嚴重急性肝炎病例。患者年齡在11個月至5歲之間，沒有既往疾病史。最早1例於2022年1月出現症狀，其餘9例在3月發現，這10例病例均在住院時被發現。至4月8日，英國各地的進一步調查發現共有74例相似病例。

英國方面表示，不明原因肝炎主要發生在10歲以下兒童中，確診病例的臨牀綜合症狀是急性肝炎、肝酶顯著升高，通常伴有黃疸，有時還會出現胃腸道症狀。

調查還顯示，來自患者樣本和監測系統的訊息將這一不明原因肝炎病因指向與腺病毒感染的聯繫，77%的檢測病例呈腺病毒陽性。

英國新冠肺炎疫情：圖為一張由英國牛津大學發布、沒有標明日期的照片中，一名志願人士在接種阿斯利康新冠肺炎疫苗。（AP）

腺病毒科病毒是幼兒發熱性疾病的重要病因，最常引起上呼吸道綜合徵，也可致肺炎。腺病毒通常在人與人之間傳播，並通過接觸受污染的表面以及通過呼吸道傳播。減少腺病毒傳播的最有效方法是保持良好的手部和呼吸道衛生，並監督年幼兒童徹底洗手。

專家指出，儘管兒童輕度肝炎頗為常見，但這次的情況明顯不同，在英國部分患者情況嚴重，一些甚至需要進行肝臟移植。專家表示，腺病毒很少會在健康人身上引起嚴重的肝炎。在沒有嚴重潛在健康問題的兒童中發生這種情況是非常罕見的。

英國衛生部門正在積極研究其他可能的促成因素，例如另一種感染（包括新冠病毒）或環境原因。衛生官員已排除了與新冠疫苗的任何聯繫，因為沒有患者接種過新冠疫苗。