世行行長警告：全球糧食危機或帶來「人類大災難」

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）警告稱，烏克蘭危機引發食品價格飆升，世界正面臨一場「人類災難」。

據英國廣播公司（BBC）周四（4月21日）報道，馬爾帕斯在接受BBC採訪時表示，糧食價格創紀錄的上漲將使數億人陷入貧困。

俄烏戰爭打亂了原本這兩個小麥出口大國的供應，作為氮肥關鍵成分的天然氣成本激增更是加劇了糧食價格的上漲。這影響了大多數國家的糧食生產，尤其是嚴重依賴化肥進口的主要糧食生產國和出口國。

4月18日國際貨幣基金組織和世界銀行2022年春季會議在華盛頓舉行，馬爾斯帕在會議期間表示，這將是一場「人類的災難「。他稱，「對於一些對控制價格無能為力的政府來說，這成為了一個政治難題。他們不是導致此現象的禍源，但他們卻要眼睜睜地承受上漲的價格。」

世界銀行估計，食品價格可能會出現37%的「巨大」漲幅，對貧困國家來說，這一漲幅被放大了。馬爾斯帕在接受採訪時指出，他們將 「吃得更少，花在學校教育和其他任何事情上的錢也更少。因此，這確實是一種不公平的危機，它對貧窮的人打擊最大。」

糧食價格上漲影響了各種不同種類的油、穀物、其他作物的價格，因為當小麥價格上漲時，它們的價格會隨之上漲。

馬爾帕斯呼籲世界各國政府儘可能增加糧食、能源和化肥的供應，而不是降低產量或提高物價，同時對全球最貧困的那部分人提供針對性援助。

馬爾帕斯行長還警告說，在食品和能源價格上漲的情況下，一些發展中國家無力償還其由於疫情導致的鉅額債務，從而引發了「危機中的危機」。

目前多達60%的最貧困國家要麼處於債務困境，要麼處於即將陷入債務困境的高風險中。

國際貨幣基金組織周三（4月20日）表示，願意向面臨糧食安全問題的國家提供緊急融資。