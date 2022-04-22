日本外交藍皮書時隔19年再稱：北方四島遭俄羅斯「非法佔領」

俄烏戰爭爆發以來日俄關係急劇惡化，日本2022年版《外交藍皮書》內容公布，自2003年以來首次稱北方四島（俄稱南千島群島）遭俄羅斯「非法佔領」。



據日本共同網報道，日本外相林芳正在4月22日的內閣會議上報告了2022年版《外交藍皮書》（以下簡稱藍皮書）的內容。

藍皮書就日俄存在主權爭議的北方四島寫明日本的原則立場稱：「這是日本固有領土，現在被俄羅斯非法佔據。」

共同社指出，日本上一次針對北方領土使用「非法佔據」和「日本固有領土」的表述分別是在2003年和2011年版。

鑑於俄烏衝突，日本轉變了對俄羅斯的融合姿態。

關於俄烏衝突，藍皮書將俄羅斯「入侵」烏克蘭視為「威脅冷戰後全球秩序的歷史大轉折」，對俄羅斯進行譴責。

藍皮書譴責俄羅斯的行為是「動搖禁止行使武力、法治等包括亞洲在內的國際秩序根基的暴舉」，並就日俄北方領土談判指出「當前狀況無從談論展望」。

藍皮書並聲稱，日本「將通過實施制裁措施，顯示俄方一系列行動將伴隨高昂代價」。

此前，3月17日，日本首相岸田文雄在參議院預算委員會上表示，俄羅斯對北方四島的佔領沒有任何法律依據，屬於非法佔據。

岸田強調稱，北方四島是「日本固有領土」。

這是岸田文雄上任以來第一次就日俄領土爭議使用「非法佔據」一詞。

據日本外務省資料顯示，日本首相上一次使用「非法佔據」一詞是2009年時任首相麻生太郎。

俄羅斯衛星通訊社注意到，日本在2022年的外交藍皮書中自2003年以來首次正式將「北方領土」稱為被俄羅斯「非法佔領」的領土。

報道稱，莫斯科對俄日爭議領土的立場是，南千島群島已根據二戰結果併入蘇聯版圖，俄方對其擁有無可爭辯的主權。