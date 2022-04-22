美籍黑人教師在華情殺女大生判死　美國務院關注

中國一家地方法院4月21日以故意殺人罪判處一名美國公民死刑，美國國務院一位官員回應說，正在關注事態的發展。

中國浙江省寧波市中級人民法院4月21日一審公開宣判美國籍被告人阿卜杜勒-馬廷（Shadeed Abdulmateen）故意殺人一案，阿卜杜勒-馬廷以故意殺人罪被判處死刑。

法院公開資料顯示，2019年初，阿卜杜勒-馬廷與被害人陳某某（女，歿年21歲）相識，謊稱自己離異單身，逐漸與陳某某建立男女朋友關係，但是陳某某後來想分手。「自2021年5月中下旬開始，陳某某多次提出分手，阿卜杜勒-馬廷不同意並對陳某某進行言語威脅」。

2022年4月21日，美國籍被告人阿卜杜勒-馬廷故意殺人案一審宣判現場。（微信@寧波市中級人民法院）

2021年6月14日，經事先聯繫，阿卜杜勒-馬廷攜帶摺疊刀、衣物等，到達寧波市通途路南側清水橋路口公交車站附近人行道與陳某某見面交談，用摺疊刀捅刺、切割陳某某頸部，導致陳某某大出血當場死亡。

法院裁定，阿卜杜勒-馬廷故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。阿卜杜勒-馬廷預謀報復殺人，動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重，應依法懲處。

對於上述判決，美國國務院一位官員說，正在關注事態的發展，但由於隱私考慮，不會就此發表評論。