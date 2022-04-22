國際人權組織報告：朝鮮2021年因防疫射殺3名中國人

韓媒4月22日引述國際非政府組織「自由之家」4月22日發布的一份報告，當中推測朝鮮2021年7月在因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）封鎖邊境期間，開槍射殺3名中國船員。他們當時身在漁船上，在朝中邊境躲避颱風「烟花」（Typhoon In-fa）。



2020年8月，朝鮮在邊境地區1至2公里的範圍內設置緩衝區，下令對接近該區的人和動物開槍格殺，以保護社會安全。朝鮮緊急防疫司令部2021年9月還下達了射殺後進行焚化處理的指示。同月，一名韓國公民在西部海域遭朝軍射殺，之後焚屍。

韓聯社22日引述報告內文，列舉組織認為的、朝鮮的社會各種根深蒂固的問題，稱它是一黨專治的封建王朝式極權主義獨裁政權，監視無處不在，民眾常被任意逮捕和拘禁，此外由國家營運的政治犯收容所存在用刑逼供、強制勞動以及挨餓等問題。

「自由之家」1973年起每年就各國民主自由狀況發布年度評估報告。2022年2月對各國進行評分後，近期公布詳情。「自由之家」稱朝鮮的自由度指數為3分，即「不自由」的狀態。而滿分是100分。

自由之家是一個非牟利組織，資金主要來自美國政府的機構。它就民主、政治自由、人權進行研究。它是在1941年成立，兩名創辦人分別是曾任美國總統羅斯福特使的威爾基（Wendell Lewis Willkie），他是1940年共和黨的總統候選人；組織另一名創辦人是美國前第一夫人Eleanor Roosevelt。有批評意見認為它傾向於美國利益，因它主要資金來源是美國政府。