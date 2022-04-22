國際人權組織報告：朝鮮2021年因防疫射殺3名中國人

撰文：許懿安
出版：更新：

韓媒4月22日引述國際非政府組織「自由之家」4月22日發布的一份報告，當中推測朝鮮2021年7月在因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）封鎖邊境期間，開槍射殺3名中國船員。他們當時身在漁船上，在朝中邊境躲避颱風「烟花」（Typhoon In-fa）。

2020年8月，朝鮮在邊境地區1至2公里的範圍內設置緩衝區，下令對接近該區的人和動物開槍格殺，以保護社會安全。朝鮮緊急防疫司令部2021年9月還下達了射殺後進行焚化處理的指示。同月，一名韓國公民在西部海域遭朝軍射殺，之後焚屍。

韓聯社22日引述報告內文，列舉組織認為的、朝鮮的社會各種根深蒂固的問題，稱它是一黨專治的封建王朝式極權主義獨裁政權，監視無處不在，民眾常被任意逮捕和拘禁，此外由國家營運的政治犯收容所存在用刑逼供、強制勞動以及挨餓等問題。

「自由之家」1973年起每年就各國民主自由狀況發布年度評估報告。2022年2月對各國進行評分後，近期公布詳情。「自由之家」稱朝鮮的自由度指數為3分，即「不自由」的狀態。而滿分是100分。

自由之家是一個非牟利組織，資金主要來自美國政府的機構。它就民主、政治自由、人權進行研究。它是在1941年成立，兩名創辦人分別是曾任美國總統羅斯福特使的威爾基（Wendell Lewis Willkie），他是1940年共和黨的總統候選人；組織另一名創辦人是美國前第一夫人Eleanor Roosevelt。有批評意見認為它傾向於美國利益，因它主要資金來源是美國政府。

朝媒：軍人開槍射殺投誠公務員　理應由韓方承擔責任韓國在野黨：朝鮮下令開槍射殺投誠公務員並點火燒屍韓國公務員遭朝軍開槍射殺　文在寅向民眾道歉韓國公民在朝鮮水域遭開逾10槍射殺　青瓦台：金正恩道歉
朝鮮(北韓)
人權
你可能感興趣