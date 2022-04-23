日本北海道載26人觀光船報告將沉沒後失聯7小時　未發現生還者

日本一艘載有26名乘客與船組員的觀光船，4月23日下午在北海道知床半島海域通報稱船身入水將沉沒後失去聯絡；第一管區海上保安本部及警方已緊急派遣多艘巡邏船及直升機救援，迄今仍未有這26人的消息。



日本放送協會（NHK）、朝日新聞及北海道放送（HBC）等引述日本海上保安廳表示，今天下午1時15分左右，搭載26人的觀光船Kazu I船組員在緊急求救通話稱：「船頭部位進水將要沉沒」、「船身已傾斜約30度」後失聯。

Kazu I上合計載有26人，包括船長1名、甲板員1名及乘客24名，當中包括2名兒童；已知26人都已穿上救生衣，但該處海水水溫可能僅有攝氏2到3度左右。

海上保安廳稱，救難直升機飛抵事發海域後暫未發現觀光船，目前搜救行動仍在進行中。

日本一艘載有26人的觀光船在4月23日下午在北海道知床半島海域通報將沉沒後失去聯絡，現時船上人員情況仍未清楚。（圖取自知床觀光船網頁shiretoko-kazu.com)

第1管區海上保安本部稱，一艘巡邏船已在日本時間下午5時55分抵達事發海域，開始進行搜救任務。截至晚間6時30分為止，已投入6艘巡邏船及4架直升機搜救。

位於北海道斜里町的宇登呂漁業協同組合（類似漁業合作社）稱，今天發生意外現場周邊海域浪高，出海作業的漁船都在上午返回港口。

宇登呂漁業協同組合說，如海上保安本部有提出要求，他們會做好趕赴現場的準備。

Kazu I是知床遊覽船公司所擁有的一艘觀光船，公司方面稱，Kazu I今天上午10時從北海道斜里町宇登呂的港口出海，抵達知床半島最頂端的知床岬後折返，原本預定下午1時返抵出發點的港口。