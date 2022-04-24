烏克蘭控訴俄羅斯將馬里烏波爾公民強行驅逐到遠東

烏克蘭官員聲稱，俄羅斯不顧關於戰時保護平民的《日內瓦公約》第49條的規定，強行將馬里烏波爾公民驅逐到俄羅斯遠東地區的濱海邊疆區。



烏克蘭議會人權事務專員傑尼索娃（Lyudmyla Denisova）在電報中稱：「俄羅斯將被強行驅逐的烏克蘭公民從馬里烏波爾送到了濱海邊疆區——距離祖國8,000公里。」

根據傑尼索娃的說法，志願者告訴她，4月21日，一列火車抵達納霍德卡市，載有來自馬里烏波爾的308名烏克蘭人，其中包括帶着年幼孩子的母親、殘疾人和學生。

傑尼索娃還在她的Telegram帖子中加入了烏克蘭公民抵達火車站的照片。

馬里烏波爾市長的一位顧問安德里申科（Petro Andriushchenko）也於4月21日聲稱，「俄羅斯人將308名被驅逐的馬里烏波爾居民帶到了符拉迪沃斯託克（中國稱海參崴）」。

馬里烏波爾市長則稱，308名被驅逐的居民中有90名是兒童。「人們被安置在學校和宿舍」，市長寫道，「以後計劃將他們送到濱海邊疆區的不同定居點」。

在符拉迪沃斯託克的俄羅斯當地新聞門户網站vl.com上發布的照片和影片也顯示，從馬里烏波爾撤離的人員乘坐火車抵達。

傑尼索娃還聲稱，馬里烏波爾的居民被公共汽車送往弗蘭格爾市的臨時住所，預計將收到允許他們在俄羅斯工作的新文件。

「佔領國俄羅斯嚴重違反了關於戰時保護平民的《日內瓦公約》第49條的規定，該條禁止強制遷移或驅逐被佔領土上的人員」，傑尼索娃在她Telegram上的帖子中補充道。